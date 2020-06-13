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Aktüel

Muğla’da anız yangını

Muğla’nın Menteşe ilçesinde bir tarlada çıkan anız yangını itfaiyenin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 15:41:03 -
Muğla’da anız yangını

Muğla’nın Menteşe ilçesinde bir tarlada çıkan anız yangını itfaiyenin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.


Menteşe-Ula karayolu üzerinde bulunan Gülağzı Mahallesinde çıkış sebebi henüz tespit edilemeyen anız yangınına Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.


Anız yangınında yaklaşık 5 dönüm biçilmiş buğday zarar gördüğü açıklandı.

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