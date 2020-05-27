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Spor

Muğla’da Amatör Futbol Ligleri 18 Temmuz’da başlayacak

Muğla Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mehmet Top Amatör Futbol Ligleri’nin 18 Temmuz’da başlayacağının açıklanması üzerine değerlendirmede bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 14:22:02 -
Muğla’da Amatör Futbol Ligleri 18 Temmuz’da başlayacak

Muğla Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mehmet Top Amatör Futbol Ligleri’nin 18 Temmuz’da başlayacağının açıklanması üzerine değerlendirmede bulundu.


Başkan Top, "11 Mart’tan itibaren amatör liglere Covid-19 salgını nedeniyle ara verilmişti. Türkiye Futbol Federasyonu’nun aldığı yeni karar doğrultusunda 18 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Bölgesel Amatör Lig ile Süper Amatör Liglerin başlaması planlanmaktadır. İkinci Amatör Küme, U-19 Ligi ve alt ligler tamamen iptal edildi. Bu sene oynanmayacak. Sağlıklı bir ortam olursa ligler 18 Temmuz’da başlayacak. Ancak bu durum pandeminin seyrine göre değişebilir" dedi.


Başkan Mehmet Top, "Haziran ayının 15’i gibi başlayacak olan liglerin temsilcileri ile bir toplantı yapacağız. Süper Amatör Ligi’nin bitmsine 3, Bölgesel Amatör Ligi’nin bitmesine ise 4 hafta kaldı" diye konuştu.

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