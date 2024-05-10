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Yerel Muğla'da alkollü İngiliz çiftin tartışması kanlı bitti! Eşinin boğazını kesti
Yerel

Muğla'da alkollü İngiliz çiftin tartışması kanlı bitti! Eşinin boğazını kesti

Yeniakit Publisher
2024-05-10 23:19:00 - 2024-05-10 23:37:05

Muğla'nın Marmaris ilçesinde alkollü İngiliz vatandaşı bir kişi, otel odasında çıkan tartışmada eşini boğazından keserek yaraladı.

Olay, Uzunyalı mevkiindeki beş yıldızlı bir otelde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İngiliz çift otel odasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Alkollü oldukları iddia edilen çiftin tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Odadan gelen yüksek sesler ve diğer müşterilerin şikayetleri üzerine otel görevlileri odaya girdiklerinde kadın şahsı boğazından kesici aletle yaralanmış olarak kanlar içerisinde yerde yatarken buldu.

Ekipler sevk edildi

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerinde gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan kadına ilk müdahaleyi yaparak ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, otel odasındaki kadının kocası ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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