Muğla'da ağustos operasyonlarında 4 suç örgütü çökertildi 29 şüpheli tutuklandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İkisi ulusal, ikisi bölgesel örgüte yönelik operasyonlarda 11 tabanca, 2 pompalı tüfek ve 312 tabanca fişeği ele geçirildi; 55 şüpheli yakalandı.
Muğla'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ağustos ayında düzenlediği operasyonlarda, ikisi ulusal, ikisi bölgesel olmak üzere 4 suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda 55 şüpheli yakalandı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent genelinde suç örgütlerine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 29'u, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 11 tabanca, 2 pompalı tüfek, 1 kuru sıkı tabanca, 312 tabanca fişeği ve 15 pompalı tüfek fişeği ele geçirildi.