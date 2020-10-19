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Aktüel Muğla'da 75 düzensiz göçmen yakalandı
Aktüel

Muğla'da 75 düzensiz göçmen yakalandı

Göçmenlerin geçişini organize ettiği belirlenen 2 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-19 16:32:29 -
Muğla'da 75 düzensiz göçmen yakalandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 75 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Karadere Mahallesi Gavurağılı mevkisindeki bir tekneye çok sayıda kişinin binmeye hazırlandığını fark ederek durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.

Bölgeye giden jandarma ekipleri, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 75 düzensiz göçmeni yakaladı.

Ekipler, düzensiz göçmenlerin geçişini organize ettikleri belirlenen İbrahim A. ve Türkmenistan uyruklu Batry K'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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