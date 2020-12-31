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Aktüel Muğla'da 60 litre etil alkol ele geçirildi
Aktüel

Muğla'da 60 litre etil alkol ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-31 22:42:23 -
Muğla'da 60 litre etil alkol ele geçirildi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 60 litre etil alkol ele geçirildi.

Köyceğiz Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Soruşturma Büro Amirliğince, yeni yıl öncesi kaçak alkol satışına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, etil alkol sattığı tespit edilen C.E'nin ilçeye geldiğini belirleyen ekipler, aracı takibe aldı.

Ağla yolu mevkisinde bir kişiyle buluşan C.E, pazarlık sırasında suçüstü yakalandı.

Araçta yapılan aramada 60 litre etil alkol ele geçirildi.

Söz konusu iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.



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