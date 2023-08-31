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Gündem Muğla'da 57 göçmen kurtarıldı
Gündem

Muğla'da 57 göçmen kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2023-08-31 20:20:00 -
Muğla'da 57 göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ve Datça ilçeleri açıklarında 57 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum ve Datça ilçeleri açıklarında farklı zamanlarda lastik botlar ve fiber teknede düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik botlar ve fiber teknedeki 57 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

 
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