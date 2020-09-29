  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Muğla'da 400 çocuğa tablet hediye edildi
Aktüel

Muğla'da 400 çocuğa tablet hediye edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-29 16:59:33 -
Muğla'da 400 çocuğa tablet hediye edildi

MUĞLA (AA) - Bodrum Belediyesi, uzaktan eğitimle derslere katılma imkanı olmayan çocuklar için tablet desteğinde bulundu.

Belediye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde tespit ettiği ihtiyaç sahibi öğrenciler için harekete geçti.

Bu kapsamda temin edilen 400 tablet, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz'a teslim edildi.

Aras, törende yaptığı konuşmada, çok sayıda aileden kendilerine talep geldiğini, bunun üzerine bağışçıların desteğiyle 400 tablet temin edildiğini belirtti.

Korkmaz da Bodrum Belediyesine, ihtiyaç sahibi öğrencilerin listesini ulaştırdıktan kısa süre sonra tabletlerin hızla temin edildiğini kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kafadan sorunlu kulak doktoru! Hafız hastaya başörtü zulmü
Gündem

Kafadan sorunlu kulak doktoru! Hafız hastaya başörtü zulmü

Başörtüsü hazımsızlığı şimdi de Ümraniye’de hortladı. Ümraniye Devlet Hastanesi KBB Hekimi Hidayet Hakan Tiregül, kulak rahatsızlığı şikayet..
Azerbaycan bölgedeki kritik gelişmeyi dünyaya duyurdu: Biraz önce vurduk
Dünya

Azerbaycan bölgedeki kritik gelişmeyi dünyaya duyurdu: Biraz önce vurduk

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Hizmeti Başkanı Albay Vagif Dergahlı, işgal konumundaki Hocavend bölgesinde konuşlu 3. piyade alayının da..
Azerbaycan’a destek veren ve destek vermekte tereddüt eden ülkeler açıklandı
Dünya

Azerbaycan’a destek veren ve destek vermekte tereddüt eden ülkeler açıklandı

Azerbaycan'a Ermenistan karşısında destek veren ülkeler ve destek vermekte tereddüt eden ülkeler belli oldu.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay