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Muğla'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın merkez Menteşe ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6.8 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu

22 Şubat 2019 Cuma 06:30
Muğla'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD),verilerine göre, merkez üssü Muğla'nın Menteşe ilçesinde saat 03.24'te Richter ölçeğine göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6.8 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, il merkezi ve çevre ilçelerden de hissedildi.

Deprem bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. DHA'nın haberine göre; Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 3.4, derinliğini ise 3.6 kilometre olarak kaydetti.

 

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 06:30
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