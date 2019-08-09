Muğla'da 33 düzensiz göçmen yakalandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Bölgede devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında bir lastik botu durdurdu.

Ekipler, botta yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan Filistin uyruklu 33 düzensiz göçmeni yakaladı.

Sahil güvenlik botuyla Bodrum Limanı'na getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek. Organizatör ile 5 Türk vatandaşı ise gözaltına alındı.

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