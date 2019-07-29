Muğla'da 33 düzensiz göçmen yakalandı Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Bölgede devriye faaliyeti yürüten Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Turgutreis açıkları, Hüseyin Burnu ve Karaada güneyinde üç lastik botu durdurdu. Ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan Filistin, Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Suriye ve Irak uyruklu 33 düzensiz göçmeni yakaladı. Sahil güvenlik botuyla Turgutreis İskelesi'ne getirilen düzensiz göçmenlerin, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

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