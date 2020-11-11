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Aktüel Muğla'da 226 litre sahte içki ele geçirildi
Aktüel

Muğla'da 226 litre sahte içki ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-11 13:27:31 -
Muğla'da 226 litre sahte içki ele geçirildi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ula ilçesinde 226 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki üretenlere yönelik çalışma başlattı.

Demirtaş Mahallesi'nde ikamet eden M.G'nin evinde çok sayıda el yapımı ve bandrolsüz içki bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçen ekiplerce, söz konusu adrese düzenlenen operasyonda 226 litre sahte içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

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