Muğla'da 20 yıldır "güle oynaya" şans dağıtıyor

MUĞLA (AA) - OSMAN AKÇA - Muğla'nın Menteşe ilçesinde 20 yıldır müzik eşliğinde güle oynaya Milli Piyango bileti satan 67 yaşındaki Mustafa Korkmaz, sempatik tavırlarıyla ilgi odağı oluyor.

Yılbaşı yaklaşırken Milli Piyango'ya talep günden güne artıyor. Büyük ikramiye, bilet alanların hayallerini süslüyor. Muğla'da bir Milli Piyango satıcısı ise sıra dışı bir satış stratejisi kullanıyor.

Cumhuriyet Meydanı Halk Bankası önündeki bilet büfesinde, her sabah tezgahına biletlerini yerleştiren Mustafa Korkmaz'ın ilk işi büfesindeki küçük el radyosunu açmak oluyor.

Radyoda çalan müzik eşliğinde "Muğla Zeybeği" ve "Ankara Havası" oynayarak satış yapan Korkmaz, sempatik tavırlarıyla ilgisini çektiği vatandaşlara şans dağıtmaya devam ediyor.

Korkmaz, boynuna astığı mikrofon ile de "Al bir bilet, hayatını kurtar. Talih kuşu uçuyor, Türkiye kazanıyor" anonsları yaparak, çevresindekileri bilet almaya davet ediyor.

- "Bana 'hayat sende' diyorlar"

Korkmaz, AA muhabirine, Muğla'da 20 yıldır aynı noktada tezgahını kurduğunu söyledi.

Ankara yöresi müziklerini sevdiğini, satış yaparken de oynadığını anlatan Korkmaz, "Bilet satışı yaparken, vatandaşın ilgisini çeken bir müzik sistemi kullanıyorum. Muğlalıyım. Muğla yöresel oyunlarını çok seviyor ve oynuyorum. Buradan gelip geçen vatandaşı bile oynatıyorum. Oynadığımı görenlerin bana eşlik ettiği de oluyor. Bana 'Hayat sende' diyorlar." diye konuştu.

Bu tavırlarıyla satışlarında artış olduğunu anlatan Korkmaz, şunları söyledi:

"İstanbul'dan Muğla'ya gezmeye gelen bir bayan müşterim, benim 'Ankara Havası' oynayarak bilet satışı yaptığımı gördü. 'Hayırlı işler' dedi. Ailesiyle beraberdi. 'Hayatımda bilet almadım. Türkiye’yi dolaştım ama senin gibi sistemli piyangocu görmedim. Hem canlı yayın yapıyor, hem oynuyor hem de halkın sevgisini kazanıyorsun. Bana beş tane bilet ver' dedi. Benim davranışımı beğenmiş, hoşuna gitmiş. Onun için benden 5 tane bilet aldı."

Korkmaz, bugüne kadar birçok kez 100 ve 500 bin lira gibi ikramiye isabet eden bilet sattığını ifade etti.

Yılbaşı bilet satışına başladığını bildiren Korkmaz, biletlere büyük ikramiye isabet etmesini temenni ederek, "İnşallah ihtiyacı olan insanlarımıza çıkar. Eğer Muğla'mıza çıkarsa çıkan kardeşimden fabrika kurmasını ve iş sahası açmasını isterim." dedi.

Korkmaz, sağlığı yerinde olduğu müddetçe şans dağıtmaya devam edeceğini vurgulayarak, "Morale ihtiyacımız var. Müzik ruhun gıdasıdır. Halkımızdan koronavirüs döneminde duyarlı olmalarını istiyorum. Muğlalı kardeşlerimize şunu söylemek isterim, hepimiz neşeli olalım. Gürültü kirliliği olmamak şartıyla müziğimizi çalalım. İnşallah koronavirüs belasından kurtuluruz. Moralimizi yüksek tutacağız. Hiçbir zaman moralimizi bozmayacağız."dedi.



