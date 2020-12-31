Muğla ve turistik ilçelerinde meydanlara girişlere izin verilmeyecek

MUĞLA (AA) - Muğla ve turistik ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cadde, bulvar ve meydanlara tüm girişlerin sınırlandırılmasına karar verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Vali Orhan Tavlı başkanlığında toplandı.

Toplantı sonrası yapılan açıklamaya göre, ilçe merkezlerinde simgesel özellikleri bulunan, şehirle özdeşleşen kutlama, toplanma alanı olarak bilinen cadde, bulvar ve meydanlara yabancı turistler de dahil olmak üzere tüm girişler sınırlandırıldı.

Sınırlama getirilen süre boyunca bu yerlere girişleri engelleyecek şekilde fiziki güvenlik tedbirleri alınacak.

Belirlenen esaslara aykırı uygulama yapan veya eğlence yeri şeklinde faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen otel ve konaklama tesisleri hakkında idari işlem yapılacak.

Marmaris'te 19 Mayıs Gençlik Meydanı, Atatürk Meydanı, Sevgi Yolu ile İçmeler Mahallesi'nde meydanda yabancı turistler de dahil olmak üzere tüm girişler sınırlandırıldı.

