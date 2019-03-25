Muğla TOKİ son dakika TOKİ Muğla başvuru 2019 TOKİ emekli başvuruları

TOKİ Muğlalı vatandaşları uygun koşullarda ev sahibi yapmaya devam ediyor. TOKİ Muğla başvuru 2019 son dakika başladı mı? Muğla TOKİ konutları başvuru şartları neler? Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Muğla'da 280 adet konut için ön talep topluyor. Başvurular, T. Halk Bankası A.Ş. Muğla şubelerinden yapılırken şartlar da en çok merak edilen konuların başında geliyor. TOKİ emekli başvuru şartları nedir? TOKİ 2019 başvuruları nasıl yapılır? İşte detaylar...

TOKİ, Muğla Fethiye'de 180 adet ve Milas'ta 100 adet toplamda 280 adet konut için ön talep topluyor. Konutlar için; %10 peşinat ve 120 ay vade, %20 peşinat ve 180 ay vade seçenekleri bulunuyor. Başvuru bedeli ise 1000 TL olarak belirtiliyor. Başvurular, T. Halk Bankası A.Ş. Muğla şubelerinden yapılacak işte detaylar...

TOKİ Muğla başvuru tarihleri

1. Kategori: “Şehit Aileleri ve Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin” başvuruları 22-26 Nisan 2019 tarihleri arasında,

2. Kategori: “En az %40 Engelli Vatandaşlarımız” 15 – 19 Nisan 2019 tarihleri arasında,

3. Kategori: “Emekli Vatandaşlarımız” 01 - 12 Nisan 2019 – tarihleri arasında,

4. Kategori: “Diğer Alıcı Adayları” 15 -29 Mart 2019 tarihleri arasında

T.Halk Bankası A.Ş. Muğla İli Şubelerine Başvuru Yapabileceklerdir.

TOKİ başvuru şartları

ALT GELİR GRUBU ve EMEKLİ BAŞVURU ŞARTLARI

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

T.C. vatandaşı olması,

Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),

Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç),

Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)

Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.),

Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 4.500 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 4.500 TL olması gerekmektedir.) (İstanbul ilinde gelir şartı 4.800 TL olarak uygulanmaktadır.),

Bir hane halkı adına -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet başvuru yapması, gerekmektedir.

Ayrıca, yukarıdaki başvuru şartlarına sahip olan;

1. Kategori olan“Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin” ,

2. Kategori olan“En az %40 Engelli Vatandaşlarımızın”

3. Kategori olan “Emekli Vatandaşlar”ın

4. Kategori olan “Diğer alıcı adaylarının”

başvuruları ayrı olarak 4 kategoride kabul edilecektir.

TOKİ konut başvuru belgeleri neler?

Başvuru sahipleri,

Kimlik Fotokopisi,

Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, kredi kullanım durumuna göre T.C. Emekli Sandığından alacakları “Hak Sahipliği Belgesi”

Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair),

Emekli vatandaşlarımız, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Emekli Kimlik Belgesini veya belgesi henüz çıkmadı ise emekli olduğunu gösteren belge veya yazıyı,

İbraz edeceklerdir.

TOKİ konutları kura çekilişi

Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerine kuraya girmeden konut alma hakkı tanınacak, ancak bu kişilerin konutları öncelikli olarak kura ile belirlenecektir.

Engelli vatandaşlarımıza konut sayısının %5’i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte tekrar kuraya tabi tutulacaktır.

Emekli vatandaşlarımıza konut sayısının %25’i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte tekrar kuraya tabi tutulacaktır.

Diğer başvuru sahipleri, İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile belirlenecektir.

Kura çekim işlemleri belirlenen kategori önceliğine göre gerçekleştirilecektir.

Sırada Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerin konutları,

Sırada Engelli Vatandaşlarımızın konut Alma hakkı ve konut belirleme kurası

Sırada Emekli Vatandaşlarımızın Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme kurası,

Sırada Diğer başvuru sahiplerinin Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme kurası

TOKİ emekli başvuru şartları nedir? TOKİ 2019 başvuruları nasıl yapılır?

TOKİ başvuru şartları araştırılan konular arasında yer alıyor. TOKİ başvuruları nasıl yapılır? Ev almak isteyen vatandaşlar, 50 bin konut projesine yoğun ilgi gösteriyorlar. Başvuru işlemleri 4 kategoride alınıyor. Emekli vatandaşlar 25 Mart 2019 – 05 Nisan 2019 tarihleri arasında işlemlerini gerçekleştirebilecek. 2+1 daireler için 500 lira, 3+1'ler için 1000 lira başvuru bedelinin ödenmesi gerekiyor. Konut almak isteyenler için başvuru şartlarını yayımlayan TOKİ, bazı kriterleri karşılayan kişilerin müracaatlarını onaylayacak.

TOKİ başvuru işlemleri 4 farklı kategoride gerçekleştiriliyor.

Yatay mimari anlayışıyla 2+1 ve 3+1 nitelikte inşa edilecek 50 bin yeni sosyal konut için 06 Mart -19 Nisan 2019 tarihleri arasında talepler toplanıyor.

ŞEHİT AİLELERİ, HARP VE VAZİFE MALULLERİ İLE DUL VE YETİMLER: Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri 15-19 Nisan 2019 tarihleri arasında başvuru yapacaklar.

EN AZ %40 ENGELLİ VATANAŞLAR: En az %40 Engelli Vatandaşlar 08 – 12 Nisan 2019 tarihleri arasında başvuru yapabilecek.

EMEKLİ VATANDAŞLAR: Emekli vatandaşlar 25 Mart 2019 – 05 Nisan 2019 tarihleri arasında başvuru yapabilecek.

DİĞER BAŞVURULAR: Diğer başvurular ise 06 -22 Mart 2019 tarihleri arasında alındı.