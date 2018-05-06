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Muğla sokakları beyaza büründü! Görenler şoke oldu

Mayıs ayında Muğla'da yağan dolu görenleri şaşırttı. Yaklaşık yarım saat süren dolu yağışı sokakları beyaza bürüdü.

06 Mayıs 2018 Pazar 21:11
Muğla sokakları beyaza büründü! Görenler şoke oldu

Muğla’da sağanak yağışın ardından etkili olan dolu yağışı Menteşe ilçesinde sokakları beyaza bürüdü. Muğla ilçe merkezinde saat 16.10 sıralarında başlayan sağanak yağmur yerini dolu yağışına bıraktı. Şiddetli gök gürültüsünün ardından başlayan dolu yağışı yaklaşık yarım saat boyunca devam etti. 

Fındık büyüklüğünde yarım saat boyunca devam eden dolu yağışında zaman zaman ceviz büyüklüğünde dolu düştü. Yarım saat boyunca yağan dolu sonrası sokaklar beyaza büründü. Sokaklarda su yerine dolu akıntısı yaşandı. Bazı caddelerde kapanan logar kapakları vatandaşların çabası ile açıldı. Dolu yağışı sonrası çatılar beyaza bürünürken Mehteşe Belediyesi tarafından düzenlenen Hıdırellez etkinliği da hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi. 

 

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 21:11
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