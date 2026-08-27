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Yerel Muğla Menteşe'de arazi yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Yerel

Muğla Menteşe'de arazi yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

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Muğla Menteşe'de arazi yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Düğerek yolu üzerindeki arazide yangın çıktı. İtfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kısmen kontrol altına alınan yangını tamamen söndürmek için çalışmalar sürüyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesi'nde çıkan arazi yangını ekipleri harekete geçirdi.

Düğerek yolu üzerindeki bir arazide başlayan yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Alevleri fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasının ardından bölgeye itfaiye ve orman ekipleri yönlendirildi.

Yangın kısmen kontrol altına alındı

Bölgeye ulaşan ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kısmen kontrol altına alındı. Alevlerin tamamen söndürülmesi ve olası yeniden parlamaların önüne geçilmesi amacıyla çalışmalar devam ediyor.

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