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Muğla ‘Koku Vadisi’nde ilk lavanta hasadı

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin pilot bölge olarak Yerkesik Yeniköy’de 5 dönüm arazide iki yıl önce kurduğu ‘Koku Vadisi’nin ilk lavantalarının hasadı yapıldı.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 10:19
Muğla ‘Koku Vadisi’nde ilk lavanta hasadı

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin pilot bölge olarak Yerkesik Yeniköy’de 5 dönüm arazide iki yıl önce kurduğu ‘Koku Vadisi’nin ilk lavantalarının hasadı yapıldı. İlk lavanta hasadına Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’ün de katıldı.


Yerkesik Yeniköy’de Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 27 dönüm arazide başlatılan Koku Vadisi projesi ilk meyvelerini vermeye başladı. 27 dönüm arazinin 5 dönümüne 2017’de dikilen lavantaların ilk hasadı yapıldı. Pilot bölge olarak seçilen Yeniköy mahallesindeki ilk hasat heyecanına katılan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün lavanta hasadı yaptı.


“Toprağını satma, ürününü sat”


‘Toprağını satma, ürününü sat’ sloganı ile 2014’de yola çıktıklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak aromatik bitkiler ile ilgili Yerkesik Yeniköy’de bu alanı pilot bölge olarak seçtik. İki yıllık bir tarladayız. Verimi en düşük seviyede iki yılda alıyoruz. 5 yıldan sonra ise çok daha yüksek verim alabiliyor durumdayız. Tabi sadece bu değil, Lavanta dışında aromatik bitkileri de burada özellikle üretip bu üretimin aksaklıklarını en iyi şekilde ve en iyi ürünün çeşidinin ne olduğu ile ilgili aynı zamanda bir laboratuar gibi burayı değerlendiriyoruz. Kadınlarımızın kurduğu kooperatif ile de yaptığımız anlaşma ile bu bölgede bir tıbbi aromatik vadi, tıbbi bitkiler vadisi oluşturmaya ve buranın hem ziyaret edilebilir, gelinip görülmeye değer, bunların bütün alanlarda rengarenk çiçekleriyle, yeşiliyle bir arada olduğunu düşündüğümüzde ziyaret edilmeye, özellikle burayı ziyaret etmek isteyenler için bir cazibe alanı haline getirmeyi düşünüyoruz. Öncelikle Büyükşehir’in kendi mülkiyetinde olan bu alanda deneme üretimi yaptık. Bugün de ilk hasadımızı hep birlikte muhtar hanım ile birlikte, köylülerimiz ile birlikte elemanlarımız ile birlikte yaptık. Bizim amacımız tarımsal yönden her yönüyle, Muğla’da yetişen tarımsal ürün yönünden çiftçimizi, köylümüzü desteklemek. Sloganımız da ‘toprağını satma ürünü sat” dedi.


“Arazi atıl durumdaydı”


Yeniköy Mahalle muhtarı Nevike Öçalan, “Köyümü çok seviyorum. Burası yıllar önce çok atıl bir yerdi. Yani hiçbir yoktu. Herkes buralara hayvan bağlıyordu, kafasına göre tütün yapıyordu, buğday yapıyordu. İyi ki burası Büyükşehir’e geçmiş, iyi ki burası böyle bir yer oldu. Çok mutlu oldum gerçekten” dedi.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 10:19
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