Muğla, gezginci arıcıların "çam balı" üssü oldu

MUĞLA (AA) - DURMUŞ GENÇ - Gezginci arıcılar, çam balı hasadı için Türkiye'de üretimin yüzde 80'inin karşılandığı Muğla'ya geldi.

Türkiye çam balı üretiminin yaklaşık yüzde 80'inin karşılandığı Muğla'da hasat çalışmalarına başlandı.



İlkbahar'da çiçek balı sağımını yapan gezginci arıcılar, arı popülasyonunu artırmanın yanı sıra biyoçeşitlilik açısından zengin bir flora ve faunaya sahip Muğla'daki ormanlık alanlara gelerek, çam balı hasadı yapıyor.

Geçimini arıcılıkla sağlayanlar ilkbaharda yaptıkları çiçek balı hasadının ardından kamyonlara yükledikleri arı kovanlarıyla çam balı için Muğla'ya geldi.

Kovanlarının başında kurdukları çadır ve barakalarda konaklayan gezgin arıcılar, elektrik, su ve birçok ev aletlerinin olmadığı bu barakalarında teknolojiden uzak doğa ile baş başa bir yaşam sürüyor.

- Arıcıların yüzde 80'i gezginci

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, AA muhabirine, arıcıların yüzde 80'inin gezginci arıcılık yaptığını söyledi.

Yılın 11 ayını evlerinden ayrı geçiren gezginci arıcıların, Türkiye'nin birçok ilindeki yayla balı hasadının ardından Muğla'ya geldiğini vurgulayan Şahin, "Türkiye çam balı üretiminin yaklaşık yüzde 80'inin karşılandığı Muğla'da 13 bin 500 arıcı var. Bunun yaklaşık 8 bini diğer illerden gelen gezginci arıcılardan oluşuyor." dedi.

- "Çam balı" için Muğla tercih ediliyor

Kayseri'de çiçek balı hasadı yaptıktan sonra çam balı hasadı için Muğla'ya gelen 60 yaşındaki Mehmet Tilki, 25 yıldır arıcılık yaptığını 300 kovan arısının bulunduğunu belirtti.

Memleketi Adana'da narenciye balı aldıktan sonra arılarını Antalya'da kışlattığını ifade eden Tilki, Kayseri'deki çiçek balı hasadının ardından çam balı sağımı için Muğla'ya geldiğini kaydetti.

Yılda dört defa göç yaptığını ve binlerce kilometre yol katettiğini anlatan Tilki, "Yılda sadece bir ay evde kalıyorum, 11 ay gezgincilik yapıyorum. Eşimle birlikte bal hasadı yapmak için il il geziyorum. Benim 300 kovan arım var. Eğer bu kovanlardan 300 teneke bal alırsam o sezonu rahat geçiririm." dedi.

Çam balı hasadı için Muğla'ya geldiklerini ancak yüksek sıcaklık nedeniyle henüz üretim yapamadıklarını anlatan Tilki, önümüzdeki günlerde iyi bir verim beklediklerini ifade etti.

Gezginci arıcıların her göçte en az 15 bin lira masrafı olduğuna dikkati çeken Tilki, bu nedenle uzun süre hasat yapmak için beklediklerini ifade etti.

Durdu Fatma Coşar da Menteşe ilçesi Kıran mevkisindeki arılarının başında eşi, çocukları ve torunlarıyla beklediklerini söyledi.

Arıcılığı çok sevdiklerini ve cefasına da katlandıklarını aktaran Coşar, yaşadıkları barakada çamaşırı, bulaşığı elde yıkadığını, düzgün banyo yapma imkanının bile bulunmadığını anlattı.

Ürettikleri organik ballardan istedikleri geliri elde etmeyi beklediklerini dile getiren Coşar, "Okullar açıldığında çocuklar gidiyor. Kışın da barakaya soba kurarak yaşıyoruz. Ekmeğimizi sobada yapıyoruz. Çok uzaklardan gidip su getiriyoruz. Bu nedenle gezginci arıcılık çok zor." diye konuştu.

Coşar, kaliteli bal üreterek vatandaşlara ulaştırmak için çabaladıklarını kaydetti.