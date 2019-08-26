Muğla Büyükşehir Basın Yayın Muhtarlıklar Daire Başkanlığı kuruldu

Muğla Büyükşehir Basın Yayın Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Daire Başkanlığı kuruldu. Daire Başkanı olarak Taner Yiğit göreve getirilirken, daire başkanlığı bünyesinde Basın Yayın, Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Şube Müdürlükleri kuruldu.

Muğla’nın Büyükşehir statüsü kazanmasının ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi yapılanmasını kendisi ile birlikte büyükşehir olan iller arasında tamamlayan ilk belediye oldu. Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 15 daire başkanlığı bulunuyordu. Geçen meclis toplantısında Muğla Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Şube Müdürlüğünün daire başkanlığı olması kararı alındı.

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin aldığı karar sonrasında Muğla Büyükşehir Basın Yayın Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Daire Başkanlığı kuruldu.

Daire Başkanı olarak daha önce Basın Yayın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü görevini yürüten Taner Yiğit, Daire Başkanı olarak göreve getirilirken, daire başkanlığı bünyesinde Basın Yayın, Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Şube Müdürlükleri de kuruldu.