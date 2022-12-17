Muğla açıklarında 49 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında bir fiber tekne ile botta yakalanan 49 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Organizatör olduğu belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında seyir halindeki bir fiber tekne ile botu durdurarak, 49 göçmeni yakaladı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Teknede bulunan ve göçmen kaçakçısı olduğu belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türkiye karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 42 düzensiz göçmen kurtarıldı. (İLKHA)