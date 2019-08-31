Müge Anlı’nın programı ekranlara geri dönüyor Müge Anlı, Pazartesi günü 12’nci sezonuyla izleyenlerine merhaba diyecek.

Müge Anlı, Pazartesi günü 12’nci sezonuyla izleyenlerine merhaba diyecek.

Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı’nın programı 12’inci sezonuyla ekranlara geri dönüyor. Türkiye’de sabah saatlerinde en çok izlenen programlardan Müge Anlı ile Tatlı Sert, yeni sezon yayınına Pazartesi günü başlayacak.

Müge Anlı; geride kalan sezonlarda, 100’lerce faili meçhul cinayetleri aydınlatıp, 1000’lerce kayıp insanı ailesine kavuşturdu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.