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Aktüel Müge Anlı'nın aradığı Bedriye’yi, eşi öldürüp uçurumdan atmış
Aktüel

Müge Anlı'nın aradığı Bedriye’yi, eşi öldürüp uçurumdan atmış

Yeniakit Publisher
2023-10-28 18:48:00 -
Müge Anlı'nın aradığı Bedriye’yi, eşi öldürüp uçurumdan atmış

Konya’nın Akşehir ilçesinde yaklaşık 4 aydır kayıp olarak aranan 3 çocuk annesi Bedriye Kılıç’ın (35) eşi Tayfur Kılıç (35) tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan Tayfur Kılıç, eşini öldürüp, cesedini uçurumdan attığını itiraf etti.

Konya’nın Akşehir ilçesinde yaklaşık 4 aydır kayıp olarak aranan 3 çocuk annesi Bedriye Kılıç’ın (35) eşi Tayfur Kılıç (35) tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan Tayfur Kılıç, eşini öldürüp, cesedini uçurumdan attığını itiraf etti.


Akşehir ilçesinde 6 Temmuz'da kiraz bahçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan Bedriye Kılıç için eşi Tayfur Kılıç polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Polisin yaptığı çalışmada, Kılıç’ın izine rastlanmadı. Bedriye Kılıç bulunamayınca aileler, bir televizyon programına katıldı. Yayındaki çelişkili ifadeleri ve suçlamaları reddeden Tayfur Kılıç, dün program dönüşü memleketi Akşehir’e giderken, Konya Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından şehirlerarası otobüste gözaltına alındı. Emniyete götürülen Tayfur Kılıç sorgusunda, “Eşimin telefonuna sürekli mesajlar geliyordu. Kıskançlık nedeniyle kavga ettik. Evde eşimi boğarak öldürdüm. Sonra cesedini otomobile taşıyıp, Akşehir- Isparta kara yolu üzerinde dağlık bir alandaki uçuruma attım” dediği öğrenildi.


Konya Numune Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen Tayfur Kılıç, basın mensuplarının, “Neden öldürdünüz?” sorusuna “Namus meselesi” diye cevap verdi.
Polis ekipleri, Tayfur Kılıç’ı yer gösterme işlemleri için eşinin cesedini attığını söylediği bölgeye götürdü.

CESEDE HENÜZ ULAŞILAMADI
Konya’nın Akşehir ilçesinde Tayfur Kılıç’ın, yaklaşık 4 aydır kayıp olarak aranan eşi Bedriye Kılıç’ı öldürüp, uçurumdan attığını söylediği yerde polis ve Cumhuriyet savcısı eşliğinde yer gösterme işlemi sürüyor. Gün boyunca uçurumda Bedriye Kılıç’ın cesedini arayan polis ekipleri, hiçbir ize rastlamadı. Bölgeye getirilen kadavra köpekleriyle aramalar sürüyor.


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Yorumlar

oflu baba

ADAM ZATEN BAGIRA BAGIRA SOYLUYORDU KATIL BENIM DIYE OLDURDUM UCURUMDAN ATTIM UC YASINDAKI COCUK BILE ANLARDI KATIL OLDUGUNU HEMEN BIR SEY EKLIYEYIM BIZIM MAHALLEDE SUTCU IKI KADINI HAMILE BIRAKMISTI DAHA SONRADA KADINLAR EVDE COCUKLARINI DUSURDU YARDIM EDENDE YINE SUTCUYDU NE DEMEK KOCA EVDE YOKKEN SUTCUYE AHIRDA SUT VERMEK BASBASA TABIKI S** YAPACAK SUTCUYLE BUTUN KOYLULERE SESLENIYORUM EVINIZE KIMSEYI SOKMAYIN SIZ KOCALAR EVDE YOKKEN SUTCU,YE COK DIKKAT EDIN BIRDE YUMURTACILARA DIKKAT EDIN YUMURTAYI KOCA YOKKEN EVLERDEN TOPLAYAN ADAMA SORDUM TANIDIK,TI ABI ZORLA KENDILERINI YAPTIRIYORLAR NAMUSLUSUNU GORMEDIM BAS BASA AHIRDA KALINCA. YUMURTA BIR SUT IKI VERMEYENI MAALESEF YOK. dost aci oflu baba dogruyu soyler sadece dinleyin ve gerekeni yapin.
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