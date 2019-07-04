Müge Anlı kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı sayesinde tanığımız ATV'nin sevilen yüzü Müge Anlı gündüz kuşağında yaptığı programında olaylara getirdiği çözümler ve cinayetleri aydınlatması ile adından sıkça söz ettiriyor. Müge Anlı'nın hayatına dair ayrıntılar merak ediliyor. Müge Anlı kimdir, nereli ve kaç yaşında?

2008 yılından bu yana yayınlanmakta olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusudur. Müge Anlı, 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir.. Sevilen gazeteci Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunudur. Lisansüstü eğitimini Kadir Has Üniversitesi'nde Hukuk üzerine Yüksek Lisans yaparak tamamlamıştır. Müge Anlı, Televizyon kariyerine magazin dalında giriş yapmıştır. İlk yapımına Kanal D ekranlarında başlamış, magazin camiasının bilindik ismi Şenay Düdek ile birlikte Dobra Dobra programını yapmıştır. Sadece magazin üzerine kurulu olan ve sevilerek izlenen programda magazin camiasının önemli isimlerini ağırlayan Anlı, beğeni toplayan programın ikinci sezonunu Pakize Suda ile birlikte yapmıştır. Dobra Dobra programı ile birlikte edindiği sunuculuk tecrübesini farklı alanlara taşımak isteyen güzel sunucu, ATV ekranında tek başına üstlendiği Müge Anlı ile Tatlı Sert programını hayata geçirmiştir. Hukuk konusundaki bilgi ve tecrübesini de kullanan Anlı, programında yakınlarını arayan insanları ve faili meçhul cinayetleri konu olarak ele alıyor. Birçok cinayeti programı aracılığıyla aydınlatmayı başaran güzel sunucu, bu programa gündüz kuşağında devam etmektedir. Bunların dışında 2010 yılında 'Film Gibi' ve Müge Anlı ile Mektubunuz var programlarını da hayata geçirmiştir. En son ise Güven Bana programını hayata geçiren Müge Anlı gündemde olmaya devam ediyor.

Müge Anlı kaç yaşındadır?

19 Aralık 1973 tarihinde doğan Müge Anlı 46 yaşındadır.