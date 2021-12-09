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Gündem Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bir skandal daha! Eşi üst devresine kaçan adamın yaşadıkları anlatıldı
Gündem

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bir skandal daha! Eşi üst devresine kaçan adamın yaşadıkları anlatıldı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, bu defa da eşi üst devresine kaçan askerin yaşadıklarına yer verilerek pespaye bir olay milletin gözünün içine içine sokuldu.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 17:38:00 - 2021-12-09 22:11:59
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bir skandal daha! Eşi üst devresine kaçan adamın yaşadıkları anlatıldı

47'ncisi düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Gündüz Kuşağı Programı' ve 'En İyi Kadın Sunucu' ödüllerinin sahibi olan Müge Anlı’nın programında bir skandal daha yaşandı.

Türlü ahlaksızlıkların “ibret vesikası” olarak pazarlandığı "Müge Anlı ile Tatlı Sert"te bu defa da karısı üst devresine kaçan askerin yaşadıklarına yer verilerek pespaye bir olay milletin gözünün içine içine sokuldu. 

Medyada yer alan haberlere göre, Anlı'nın sunduğu programa katılan Emirhan Demirok isimli asker, eşinin kaçtığını iddia ederek yardım istedi. Isparta'da askere gittikten sonra 2.5 yıllık eşiyle konuşmak isteyen Demirok, 10 gün sonra terhis olacak arkadaşından telefonunu rica etti. Telefonunu kullandığı asker arkadaşının eşinin aklına girdiğini söyleyen Demirok, izne gittiğinde eşinin kaçmasıyla üzüntüye boğuldu.

Askere gittikten sonra telefonunu kullandığı ve kendisinden önce terhis alan üst devresi 2.5 yıllık eşiyle kaçan adam, “Bu söylediğim kişi Halil. Askerden tertibim. Askerliği bitince benim eşime diyor ki 'Kocandan boşan, ben seninle evleneyim.' Kaynanam söyledi. Halil'in telefonuyla eşimi arıyordum askerdeyken ben. O da eşimle konuşmuş. 'Kocandan ayrıl.' Ben yani ondan kaçtığını tahmin ediyorum” dedi.

“Dön, ben hen şeye razıyım”

Demirok, şöyle devam etti: "Ben askerdeyken onun günü azdı. O çıktı bitirdi gitti. Eşime, 'Sen kocanla ayrıl, ben annemleri görücü yollayacağım, anneme seni isteteceğim, ben seninle evleneceğim' diyor.

Dön aşkım, bir tanem, sevgilim... Dön, ben her şeye razıyım, dön. Seni kandırdılar, sen böyle bir insan değilsin. Sen pişman oldun, ben biliyorum."

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Yorumlar

Salihce

Devlet beyin tercihi de pek manidar mış!!
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Cenan

Haberin Bahçeli ile Ne Alakası Var 
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