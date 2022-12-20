Müftüye şaşırtan Wi-Fi sorusu! "Caiz midir?"

Son yıllarda teknolojiye olan bağlılığın artırması ve internetin daha yayın şekilde toplumun her kesimi tarafından kullanılmaya başlanması üzerine kablosuz internet ağlarının (Wi-Fi) hayatımızdaki rolünü de arttırdı.

Hemen hemen herkesin gündelik hayatta kullanılmaya başlayan kablosuz internet ağlarının kullanımına ilişkin bazı soruları da aklılara getirmeye başladı.

En çok karşılaşılan soruların başında ise ‘Komşumun evinde internet (Wi-Fi) var. Şifresini alıp, komşumun internetini kendi evimden kullanmam caiz midir?’ geliyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Ankara İl Müftüsü Dr. Hasan Çınar, “Hayır, caiz değildir. İnternet servisi sağlayan şirketin sözleşmesinde ev dışındaki başka kişi, daire ve kurumlarla paylaşıma müsaade edilmemektedir. Bundan dolayı evine internet bağlatan kimsenin şifreyi komşu daireye vermesi de, komşusunun şifreyi alıp kullanması da caiz değildir. Bu tür ihlaller ile sözleşmenin kapsamı dışına çıkmak uygun değildir. Yine sözleşme gereği internet sözleşmesinin yapıldığı mekanda bulunan (hane halkı ve misafirleri) herkes interneti kullanabilir. Hakkı olmayan bir şeyin iyiliği olmaz. Kullanan için de kullandıran için de helal değildir” yanıtını verdi.