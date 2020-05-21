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Müftülükten flaş açıklama! İzmir'deki camilere bir alçak saldırı daha!

İzmir Müftülüğü, bazı camilerde yeni bir 'Çav Bella' saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 21:56:00 -
Müftülükten flaş açıklama! İzmir'deki camilere bir alçak saldırı daha!

İzmir'deki camilere gerçekleştirilen sabotajın tepkileri sürerken bir alçak saldırı gerçekleştirildi.

İzmir Müftlüğü'nden yapılan açıklamada "20 Mayıs Çarşamba günü İlimizdeki bazı camilerimizin hoparlörlerinden yapılan müzik yayınından sonra bugün de yine Bornova ve Bayraklı ilçelerimizdeki bazı camilerimizde de yine aynı tarzda bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Yaşanan bu olayın ardından da konu adli mercilere intikal ettirilmiştir. Diğer taraftan söz konusu saldırılar aydınlığa kavuşturulana kadar, tedbir amaçlı olmak üzere İzmir'de merkezi ezan sistemi uygulamasına geçici bir süreyle son verilmiştir" denildi.

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