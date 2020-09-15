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Aktüel Müftülük personeli filyasyon ekiplerine destek oluyor
Aktüel

Müftülük personeli filyasyon ekiplerine destek oluyor

Adıyaman'da gönüllülerden oluşan 113 müftülük personeli, kent genelinde evlerinde izolasyon sürecindeki vatandaşların kontrolünü sağlıyor - Evde karantinadaki kişileri telefonla arayan personel, kişilerin evlerinde olup olmadığını kimini balkona çağırarak kimini de kapıdan görerek denetliyor - İl Müftülüğü Şube Müdürü Ramazan Karataş: - "Denetimlerimizi bitirir bitirmez sonuçları sisteme işliyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-09-15 11:10:59 -
Müftülük personeli filyasyon ekiplerine destek oluyor

ADIYAMAN (AA) - KEMAL KARAGÖZ - Adıyaman'da görev yapan 113 gönüllü din görevlisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde izolasyon sürecindeki vatandaşları takip ediyor.

İçişleri Bakanlığının "İzolasyon Tedbirleri" konulu genelgesi kapsamında oluşturulan filyasyon ekipleri, saha çalışmalarını sürdürüyor.

Adıyaman'da İl Müftülüğü din görevlilerinden oluşan 113 gönüllü, karantinada evinde olması gereken vatandaşları, kapı kapı dolaşarak denetliyor.

Çalışma kapsamında oluşturulan 45 ekip, maske, mesafe ve hijyen tedbirlerini alarak izolasyon sürecinde olan vatandaşları evlerinde ziyaret ediyor.

Kimi vatandaşları evlerinin balkonunda kimilerini ise kapıda belli bir mesafeden gören ekipler, karantina kararına uymayanları İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildiriyor ve bu kişiler hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet suçundan 3 bin 150 lira ceza ve adli işlem uygulanıyor.

- "Denetim sonuçlarını sisteme işliyoruz

İl Müftülüğü Şube Müdürü Ramazan Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adıyaman Valiliği Filyasyon ve İzolasyon ekibine 113 personelle destek verdiklerini ve 32 mahallede denetim yaptıklarını anlattı.

İzolasyondaki kişileri iki günde bir denetlediklerini ifade eden Karataş, şöyle konuştu:

"Ekiplerle birlikte kentteki tüm karantinada bulunan vatandaşları yerinde kontrol edip izolasyon kurallarına uyup uymadıklarını takip ediyoruz. Filyasyon ekibi olarak kontrol edeceğimiz listeler İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bizlere gönderiliyor. Daha sonra bu listeleri din görevlileri arkadaşlarımıza ulaştırıyoruz. Denetimlerimiz bu şekilde devam ediyor. Denetimlerimizi bitirir bitirmez sonuçları sisteme işliyoruz."

Denetimleri gönüllülük esasına üzerine yaptıklarını vurgulayan Karataş, karantinaya alınan vatandaşları adreslerinde bulamadıklarında, tutanak tutup İl Emniyet Müdürlüğüne bildirdiklerini kaydetti.

- "Denetimlerde sosyal mesafe ve maske kullanımına çok dikkat ediyoruz"

Adıyaman Maraşlılar Camisi İmamı Bilal Taştan da cami içinde ve dışında her türlü göreve hazır olduklarını belirterek "Karantinada olan aileleri denetliyoruz. Karantinadaki vatandaşların yerinde olup olmadığını tespit ediyoruz. Elimizde bulunan listelerdeki vatandaşlara ulaşıyoruz. Denetimlerde sosyal mesafe ve maske kullanımına çok dikkat ediyoruz. Bu kuralları aynı şekilde vatandaşlarımıza anlatıyoruz. " ifadelerini kullandı.







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