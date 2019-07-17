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Müfredat evrimci dilden temizlensin

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) ilk ve orta dereceli okullarda okuttuğu Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Biyoloji ve Kimya kitaplarında kullanılan evrimci dili ifşa etmemiz kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Müfredattaki evrimci dilin temizlenmesi gerektiğini ifade eden eğitimciler, ilmin dinsizliğe alet edilmesine son verilmesini istediler.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 09:33
Müfredat evrimci dilden temizlensin

Akit’in deşifre ettiği ve ısrarlı yayınlarıyla kamuoyunun gündeminde tuttuğu, ders kitaplarındaki materyalist ifadeler toplumun her kesiminin tepkisini çekti. İlkokul ve ortaöğrenim öğrencilerinin ders kitaplarında, Allah’ın yaratıcı kuvvetinin göz ardı edilerek, doğadaki varlıkların ‘kendiliğinden’ oluştuğu algısını oluşturan metinler infiale neden oldu. Gencecik beyinlerin pozitivizmin aşırılığına terk edildiğinin anlaşılması eğitimcilerin ve akademisyenlerin tepkisini de beraberinde getirdi. Konu ile ilgili Akit’e konuşan uzmanlar, MEB’in, müfredatı tekrar gözden geçirerek evrimci dile müsaade etmemesi gerektiğini vurguladı.

Evrimci dilden vazgeçilsin

Eğitimci yazar Ali Erkan Kavaklı ders kitaplarında materyalist bir dilin hakim olduğunu belirterek, “İlkokul birinci sınıftan lise sona kadar ders kitapları materyalist, pozitivist, maddeci ve ateist bir dille bilgi aktarıyor. Ders kitaplarında akıl, bilim ve mantığı zorlayan bir dil kullanılıyor” dedi. Gençlerin pozitivizmin etkisi altında kaldığına işaret eden Kavaklı, “Atomu, insanı, evreni yaratan Allah’ı anmadan, ateist bir bakış açısı ile ders kitapları yazılmış. İlkokul birden lise sona kadar, hatta üniversite ders kitapları da böyle, Allah’ın eserleri kendiliğinden, doğanın eseri denerek anlatılıyor. Allah’ı tanımayan insan dindar olmaz. Allah ve ahiret inancı olmayan insan erdemli biri olamaz” ifadelerini kullandı. MEB’in bu yanlıştan vazgeçmesi gerektiğini vurgulayan Kavaklı, “Erdemli, olgun, çalışkan, bilgili, vatanını ve milletini seven, kendisine ve topluma faydalı nesiller yetiştirmek için bir an önce ders kitaplarındaki ateist üslup terk edilmeli. İlmin dinsizliğe alet edilmesine son verilmeli. Fen dersleri, Kur’an, siyer, din kültürü ve ahlak bilgisi kitaplarında anlatılan Allah ve inanç esaslarına ters düşen bir bakış açısıyla veriliyor. Bu çelişkiye son verilmeli. Ders kitaplarındaki pozitivist bakış açısına bir an önce son verin” şeklinde konuştu.

İrfanlı nesiller için yeni bir müfredat

Prof. Dr. Adem Tatlı da, “Bütün eğitim sistemimizi Batı dünyasının eğitim sistemine göre şekillendirdik. Bunu yaparken iki hususu gözden kaçırdık. Birisi, bu eğitim sisteminin bizim hayat anlayışımıza, örfümüze ve kadim kültür değerlerimize, dünya ve ahiret görüşümüze uyup uymadığı idi” dedi. Milletlerin bekasının irfanlı nesillerle mümkün olacağını kaydeden Tatlı, “Milletlerin bekası ve geleceği, fertlerinin alacağı eğitime bağlıdır. Bütün dünyada eğitim, 1800’lü yıllardan itibaren Allah’a iman ve ahirete iman gibi iman esaslarını yıkmayı esas alan pozitivizm, materyalizm ve komünizm gibi cereyanların tesiri altında kalmış ve ona göre şekillenmiştir. Bütün eğitim kurumlarındaki fen ve sosyal ders kitaplarında olaylar; tabiatın, sebeplerin veya tesadüfün eseri olarak takdim edilmektedir. Eşyanın yaratılmasında ilim, irade, kudret sahibi bir yaratıcının varlığı bu anlatım tarzı ile unutturulmaktadır. İşte bunun için, tevhidî düşünce ışığında ilimlerin yeniden inşasına şiddetle ihtiyaç vardır” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 09:33
  1. Akit
  2. ders kitapları
  3. Eğitimci yazar Ali Erkan Kavaklı
  4. pozitivizm
  5. MEB
  6. Prof. Dr. Adem Tatlı
  7. Allah’a iman
  8. ahirete iman

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