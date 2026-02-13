  • İSTANBUL
Teknoloji-Bilişim
5
Yeniakit Publisher
App Store’da birinci oldu: iPhone kullananlardan bu uygulamaya hücum
Giriş Tarihi:

App Store’da birinci oldu: iPhone kullananlardan bu uygulamaya hücum

Yandex’in yeni yapay zeka uygulaması Yandex AI, lansmandan sadece iki gün sonra Türkiye App Store’da zirveye yerleşti.

#1
Foto - App Store’da birinci oldu: iPhone kullananlardan bu uygulamaya hücum

Şirketten yapılan açıklamaya göre, App Store'da en çok indirilen uygulama konumuna gelen Yandex AI, arama, sohbet, internette gezinme ve üretken araçları tek bir yapay zeka destekli arayüzde birleştiriyor. Kullanıcılar uygulamayı, maç sonuçlarını kontrol etmek, İstanbul'da günübirlik gezi planlamak, gece açık restoranlar bulmak, Antalya yakınlarında aile dostu plajları keşfetmek, ürün fiyatlarını lira cinsinden karşılaştırmak ve aile fotoğraflarını canlandırmak gibi günlük ihtiyaçlar için tercih etti.

#2
Foto - App Store’da birinci oldu: iPhone kullananlardan bu uygulamaya hücum

Günlük yaşam için bütünleşik bir yapay zeka platformu olarak tasarlanan uygulama, kullanıcıların arama yapmasına, web sitelerini keşfetmesine, sorular sormasına, planlama yapmasına ve içerik oluşturmasına tek bir yerden imkan tanıyor.

#3
Foto - App Store’da birinci oldu: iPhone kullananlardan bu uygulamaya hücum

Küresel yapay zeka ürünlerinden farklı olarak yerel beklentilerin önceliklendirildiği bir yaklaşım izlenen uygulamada, yerel veri, iş ortakları ve ekiplerle geliştirilen içerikler sunuluyor. Uygulama, kullanıcıların dilini, kültürünü ve günlük yaşam alışkanlıklarını merkeze alıyor.

#4
Foto - App Store’da birinci oldu: iPhone kullananlardan bu uygulamaya hücum

UYGULAMA İLK OLARAK TÜRKİYE'DE: Açıklamada görüşlerine yer verilen Yandex Arama Uluslararası Üst Yöneticisi (CEO) ve Yandex Türkiye Genel Müdürü Alexander Popovskiy, yeni geliştirdikleri uygulamayı ilk olarak Türkiye'de hayata geçirdiklerini belirtti. Popovskiy, "Bu kadar çok kullanıcının Yandex AI'yı benimseyerek internete açılan yeni bir kapı olarak ana ekranlarına eklemesi, bizim için çok önemli. Günlük deneyimlerini daha da iyileştirmek için yerel kullanım alanlarını ve yapay zeka ajanlarını geliştirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

