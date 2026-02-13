App Store’da birinci oldu: iPhone kullananlardan bu uygulamaya hücum

UYGULAMA İLK OLARAK TÜRKİYE'DE: Açıklamada görüşlerine yer verilen Yandex Arama Uluslararası Üst Yöneticisi (CEO) ve Yandex Türkiye Genel Müdürü Alexander Popovskiy, yeni geliştirdikleri uygulamayı ilk olarak Türkiye'de hayata geçirdiklerini belirtti. Popovskiy, "Bu kadar çok kullanıcının Yandex AI'yı benimseyerek internete açılan yeni bir kapı olarak ana ekranlarına eklemesi, bizim için çok önemli. Günlük deneyimlerini daha da iyileştirmek için yerel kullanım alanlarını ve yapay zeka ajanlarını geliştirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.