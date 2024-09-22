Müdürün neden kapıyı kırdığı ortaya çıktı: Defalarca uyarılmış!

Bursa’daki Mahmut Celalettin Öktem İmam Hatip Ortaokul Müdürü Ergin Kaya Kırbıyık, iddiaya göre kadın müdür yardımcısından odayı boşaltmasını söyledi. Yazılı ve sözlü olarak kendisine verilen talimatı yerine getirmeyen müdür yardımcısının kendi için dizayn ettiği oda, okul müdürü Kırbıyık tarafından yanındaki kişilerin de gözetiminde zorla açılarak odadaki malzemeler dışarı çıkartıldı. Müdür yardımcısı ise kapıyı açmayıp, yaşananları videoya alarak sosyal medyada paylaştı. Videonun kısa sürede yayılmasıyla Milli Eğitim Bakanlığınca hakkında inceleme ve soruşturma başlatılan Kırbıyık açığa aldı.

İşte okul müdürünün kapı kırma gerekçesi

Ancak tutanak gerçeği ise olayın çarpıtılmak istendiğini ortaya çıkardı. Zorla açılan odanın müdür yardımcısı odası olmadığı, odanın diğer öğretmenlerin de kullanımına açık, tuvalet bulunan bölüm olduğu ifade edildi. Odanın kapısının tek anahtarı olduğu, müdür yardımcısı tarafından kullanılmasının ardından yazılı ve sözlü olarak istenmesine rağmen müdür yardımcısı tarafından görevlilere teslim edilmediği ortaya çıktı. Odanın içindeki tuvaletin okul öncesi öğretmenleri tarafından kullanıldığından ve anahtar teslim alınamadığından dolayı kapının görevliler tarafından zorla açılarak, iç bölümdeki tuvaletin öğretmenlerin kullanımına tekrar sunulduğu tutanaklara geçti. Fakat olay, ’müdür yardımcısının odasına zorla girilmesi’ olarak lanse edilerek, yanlış bir algı oluşturulmaya çalışıldığı, ilgili birimlere başvurularak konuyla ilgili resmi yazının olduğu kaydedildi.