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Müdür Alagöz’den eğitim öğretim toplantısı

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının başlayacak olması nedeniyle Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz başkanlığında, okul müdürleri ile toplantı düzenlendi.

01 Eylül 2019 Pazar 15:29
Müdür Alagöz’den eğitim öğretim toplantısı

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının başlayacak olması nedeniyle Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz başkanlığında, okul müdürleri ile toplantı düzenlendi.


Yoğun bir gündemle yapılan toplantının açılış ve değerlendirme konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, yeni eğitim öğretim yılına eksiksiz hazır olduklarını belirtti.


Müdür Alagöz, Adıyaman eğitim camiasının tüm okulları ve kurumlarıyla yeni eğitim öğretim yılına hazır olduğunu söyleyerek, “Çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için tüm eğitim yöneticilerinin, okul yöneticilerinin ve öğretmenlerimizin özveriyle ve fedakarca çalışma içinde olacak” dedi.


2023 Eğitim vizyonu hedefleri başta olmak üzere, yeni eğitim öğretim yılında yapılacak faaliyetlerin ele alındığı toplantıda Müdür Alagöz, “Yeni bir eğitim öğretim yılının başındayız, 9 Eylül itibarıyla 2019 2020 eğitim ve öğretim yılına başlayacak olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bizim derdimiz bakanımızın da ifade ettiği gibi çocuklarımızı bu eğitim öğretimle yeni ufuklara ve doğru yolculuğa çıkarmak, eğitimde kendisi ile değil dünya ile yarışan bir Adıyaman inşa etmek. Bunu beraber ve hep birlikte koşarak gerçekleştirebiliriz. Bu anlamda her birimizin üzerine düşeni eksiksiz yerine getireceğine ben yürekten inanıyorum. Eğitim 2023 çerçevesinde okullarımızda gerçekleştiğimiz tasarım beceri atölyeleri ve okul sporları ile öğrencilerimizin aynı zamanda sporla, sanatla kültürle ve beceriyle yeteneklerini bir arayla getirmesi en öncelikli hedeflerimiz arasında. 2019 2020 eğitim öğretim yılına hazır şekildeyiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 15:29
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