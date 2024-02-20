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Siyaset Mudanya'da listeyi usule aykırı teslim eden CHP'ye itiraz!
Siyaset

Mudanya'da listeyi usule aykırı teslim eden CHP'ye itiraz!

Yeniakit Publisher
2024-02-20 22:59:00 - 2024-02-20 23:39:31

AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Osman Şeker, CHP'nin meclis üyesi listelerini ıslak imzalı değil de flash bellek ile geç teslim ettiğini belirterek itirazda bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi Mudanya İlçe Başkanlığı’nın ilçe meclis üyesi listelerini ıslak imzalı değil de, flash bellek ile teslim ettiğinin ortaya çıkması tartışmaları da beraberinde getirdi.

YSK’nın 2024/80 sayılı kararına göre listelerin ıslak imzalı olması gerekirken, flash bellekle getirilen listeye itiraz ettiklerini ve sonucu beklediklerini belirten AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Osman Şeker, şöyle konuştu:

“Seçimlerin temel hükümleri kanununa göre siyasi partiler belediye başkan adayı ve meclis üyesi listelerini 20 Şubat 2024 saat 17.00’ye kadar yazılı üç nüsha ve dijital ortamda ilçe seçim kurullarına teslim etmeleri gerekiyor. CHP, 16.57 sıralarında ilçe seçim kuruluna sadece dijital ortamda gelmiştir. Ellerinde herhangi bir üç nüsha ve ıslak imzalı evrak getirmemiştir. Bizim partimizin ilçe seçim kurulunda görevli avukat arkadaşımız, durumu tespit edip itirazda bulunmuştur. Bu tespitimize Zafer Partisi ve İYİ Parti de şahit olmuştur. İlçe seçim kurulu durumu değerlendirerek, bir tespit yaparak, il seçim kuruluna göndermiştir. İl seçim kurulu bir karar verecektir”

Kanunun verdiği hakkın uygulanması gerektiğini belirten Şeker sözlerini, “İl seçim kurulu, CHP’nin bu başvurusunun kanuna uygun olmadığını tespit ettiğini açıklamalıdır. CHP meclis üyesi aday listesini kabul etmemesi gerekiyor. Bizim beklentimiz budur” diyerek tamamladı.

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