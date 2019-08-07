Mudanya’da balık fiyatları cep yakıyor
Bursa’nın Mudanya ilçesinde, balık pazarında tezgahlar cep yakıyor.07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:03
Bursa’nın Mudanya ilçesinde, balık pazarında tezgahlar cep yakıyor.
Son günlerde artış gösteren balık fiyatları vatandaşların cebini zorluyor. Sardalyenin kilosu 25, istavrit 30, tekir 50, nezgit, 25, çupra 30 ve levrek 30 TL’den tezgahta yer buluyor. Av yasağı sebebiyle artan fiyatlar vatandaşları beyaz et yemekten alıkoyarken, balık sevdalıları fiyatlara rağmen balıktan vazgeçemiyor. Esnaf fiyatların önümüzdeki günlerde düşeceğini söyledi.
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