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Mudanya’da Ahmet Murat Ünal rüzgarı...

Mudanya’da Cumhur İttifakı’nın Ak Partili Adayı Ahmet Murat Ünal, her kesimin takdirini kazanıyor.

27 Şubat 2019 Çarşamba 10:54
Mudanya’da Ahmet Murat Ünal rüzgarı...

Mudanya’da Cumhur İttifakı’nın Ak Partili Adayı Ahmet Murat Ünal, her kesimin takdirini kazanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, MHP ve Ak Partililerle birlikte Mudanya’da seçim çalışmalarına katıldı. Çavuşoğlu, CHP’li Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’ı duyarsızlıkla eleştirirken, "Bir dönem daha Mudanya’nın sorunlarına neşter vurulmazsa içinden çıkılmaz bir hal alacak" dedi.


Çavuşoğlu, ilk olarak Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti. Burada konuşan Cumhur İttifakı Mudanya Belediye Başkan Adayı Ahmet Murat Ünal; “Uzun süreden beri sahadayız. Çok ciddi mesafe kat ettik. Sizler bize güvendiniz. Biz de bu güvene teşkilat arkadaşlarımızla beraber layık olmak için çalışıyoruz. Mudanya’nın bir değişime ihtiyaç olduğunu vatandaşlarımız da çok net olarak ifade ediyor. CHP ve diğer partilere oy vermiş çok yoğun bir kitle Mudanya’nın geleceğinin bizimle ve MHP ile daha iyi olacağına inanıyor. İnşallah Allah bizleri mahcup etmez. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye Mudanya’nın emin ellerde olduğu müjdesini 31 Mart tarihinde veririz” dedi.


MHP Mudanya İlçe Başkanı Selçuk Yılmaz ise, ziyarette şunları söyledi: “Duygularımıza tercüman oldunuz. Bizde aynı duyguları yaşıyoruz. Allah nasip ederse biz Mudanya’yı kimseye bırakmayacağız. Birliktelikle beraber Mudanya’yı bu insanlarda alacağız. Davamıza inan adamlarız. Desteklerinizi bizden esirgemeyin. Hep birlikte inşallah burayı Cumhur İttifakı adayına kazandıralım.”


“Biz Mudanya’ya hizmet etmek istiyoruz”


MHP ziyaretinin ardından Çavuşoğlu, Mudanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nı ziyaret etti. Mudanya’da bir iletişim sıkıntısı olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, “Siyaset yapan insanların karşısındakinin fikrine, düşüncesine, oy verdiği partisine yada siyasi görüşüne bakmadan hizmet noktasında bütün iletişim kanallarını açık tutması gerekir. Bir belediye makamını, bir koltuğu kendisine oy vermeyenler yada kendisi gibi düşünmeyenler bakımında bir sopa gibi kullanmaması lazım. Hepimizin ortak düşüncesi daha iyi hizmet etmek, insanımızın mutluluğunu, huzurunu ve refahını temin etmek olmalıdır. Mudanyalı vatandaşlarımızın, esnafımızın, tüccarımızın yaşadığı bu sıkıntıyı bizlerde gerek merkezi idare bağlamında, gerekse Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın Mudanya ile ilgili aktarmak istediği hizmetler noktasında frekansı ve uyumu sağlayabilmiş değiliz. Biz, Büyükşehir Belediyemiz, merkezi idare Mudanya’ya hizmet etmek istiyor. Maalesef Mudanya’dan bu noktada yeterli desteği, talebi, daveti alamıyoruz. Mudanya’nın bir dönem daha sorunlarına neşter vurulmazsa, içinden çıkılamayacak hal alacağını düşündüğümüz için Mudanyalı kardeşlerimiz ve vatandaşlarımız bunu köprüden önceki son çıkış olarak görmelerini istiyoruz. Biz, Mudanya’ya hizmet etmek istiyoruz. Mudanya’da hizmete ihtiyaç var. Mudanya, Bursa’nın parlayan yıldızı. Bu yıldızı söndürmeyelim. Hep birlikte oturup, karar verelim. İnşallah 31 Mart’ta çıkacak sonuçla beraber Mudanya hak ettiği hizmetlere kavuşmasını temin edelim” şeklinde konuştu.


Esnaf Odası Başkanı’ndan Murat Ünal’a destek


Mudanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Emir Ali Usta ise, şöyle konuştu:


“Ne zaman Mudanya’ya gelseniz odamızı, kooperatifimizi ziyaret ettiniz. Size teşekkür ediyorum. İstediğimiz zaman size ulaşıp, derdimizi anlatabiliyoruz. Derdimize derman oluyorsunuz. Yerel seçimler söz konusu. Yerel seçimlerde Mudanya’da bir yarış var. Bu seçimde şahsımla alakalı olarak söylemek gerekirse benim tavrım açıktır. Murat kardeşimiz bizim uzun zamandır arkadaşımızdır. 23 senedir bu görevdeyim. Murat kardeşim, 23 senedir esnaf odalarıyla esnaf ve esnaf kefalet kooperatifiyle ilgili tüm sorunları kendi sorunları gibi algılayıp halletmiştir. Bir kere of başkan bıktım demedi. Murat başkan Mudanya için bir değerdir, kıymetini bilmek lazım. Arkasında durmak ve destek olmak lazım.”

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 10:54
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