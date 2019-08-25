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Mudanya Kitap Fuarı çocukları drama ile tanıştırdı

Mudanya Belediyesi ve YAYKOOP işbirliğiyle 65 yayınevi ve yazarı okurlarıyla buluşturan 1.

25 Ağustos 2019 Pazar 12:01
Mudanya Kitap Fuarı çocukları drama ile tanıştırdı

Mudanya Belediyesi ve YAYKOOP işbirliğiyle 65 yayınevi ve yazarı okurlarıyla buluşturan 1. Mudanya Kitap Fuarı, eğitici ve bilgilendirici atölye çalışmalarıyla köylere de taşınıyor. Çocuklara ve kadınlara yönelik programlanan atölyelerin ilki Ülküköy’de yapıldı. Ülküköylü öğrenciler, Drama Eğitmeni Gül Aslan’ın eğitimiyle dramayla tanıştı.


Mudanya’nın kalbi Mütareke Meydanı’nda yazarlarla Bursalı okurları buluşturan 1. Mudanya Kitap Fuarı, Türkiye’de bir ilk olarak, köylere de taşındı. Fuar boyunca ünlü ve uzman isimlerin katılımıyla çocuklara ve yetişkinlere drama, müzik, karikatür, sağlıklı yemek yapımı, cinsiyet ayrımcılığı ve şiddete karşı mücadeleye yönelik eğitimlerin yer aldığı atölye çalışmalarının ilki Ülküköy’de yapıldı. Drama Eğitmeni Gül Aslan, Ülküköy’de düzenlenen “Drama Atölyesi”nde çocuklarla bir araya geldi.Ülküköylü öğrenciler, dramayla tanıştı. Etkinliğin sonunda öğrencilere kitap dağıtımı yapıldı.


Uluslararası Göç ve Mültecilik: “Gelenler, Gidenler ve Kalanlar” temasıyla Mütareke Meydanı’nda sürdürülen Mudanya Kitap Fuarı’nın ana etkinliği olan söyleşilerin ikinci gününde ise önemli isimler Bursalılarla buluştu. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi Yunus Emre ile Akademisyen Kerem Kılıçdaroğlu gelişmekte olan ülkelerde siyasi partiler ve stratejilerini, Gazeteci –Yazar Cüneyt Akman ve Murat Ağırel AK Parti ve 17 yılın bilançosunu, EKODER Başkanı Arca Atay, DOĞADER Başkanı Caner Gökbayrak, Mudanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Şehir Plancısı Hakan Karademir ise Bursa’da ekoloji mücadelesini masaya yatırdı. Konuşmaların ardından Kerem Kılıçdaroğlu, Yunus Emre, Cüneyt Akman ve Murat Ağırel, imza stantlarında okurlarıyla buluştu. Gazeteci Yazar Saygı Öztürk de okurları için kitaplarını imzaladı.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 12:01
  1. kitap
  2. doğa

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