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Ekonomi Mudanya Belediyesi, taşınmazlarına kiracı arıyor
Ekonomi

Mudanya Belediyesi, taşınmazlarına kiracı arıyor

Mudanya Belediyesi, mülkiyetinde bulunan dükkan, tarla, daire, kahvehane, bahçe, dernek bürosu ve tuvaletten oluşan 27 taşınmazını ihale ile kiraya verecek.

Yeniakit Publisher
2021-07-20 13:13:00 -
Mudanya Belediyesi, taşınmazlarına kiracı arıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilanda bilgileri duyurulan taşınmazlar 2886/45. mad.(Açık teklif usulü) ile 3(üç) yıllığına kiralanmak üzere ve 28.07.2021 Çarşamba günü saat 14.00’de ihaleye çıkartılacak.

İhaleye iştirak edeceklerin istenilen belgeleri Mudanya Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar teslim etmeleri ve isteklilerin ihale gün ve saatinde Mudanya Belediyesi hizmet binası encümen toplantı salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. İhale şartnamesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünde görülebilir. Taşınmazlar hakkındaki teknik bilgiler için İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğünden bilgi alınabilir.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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