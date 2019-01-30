Mudanya açıklarında yakalandı 25 liradan kapı kapış satıldı Karamürsel'de bir balıkçının Mudanya açıklarında bıraktığı ağına 150 kilo ağırlığında orkinos takıldı.

Karamürsel'de, bir balıkçının yakaladığı 150 kilogram ağırlığındaki orkinos kilogramı 25 liradan satıldı. Balıkçı Alper Dereli, Bursa'da Mudanya açıklarında yakalandığı orkinosu Karamürsel'e getirdi. Vatandaşlardan yoğun talep Burada kilogramı 25 liradan satılan orkinosa vatandaşlar yoğun talep gösterdi. Balıkçı Alper Dereli yaptığı açıklamada, orkinosu Mudanya açıklarında yakalandığını söyledi. Kısa sürede tükendi Orkinosa vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Dereli, balığı kısa sürede sattıklarını kaydetti. Balığı kilogramını 25 liradan satışa sunduklarını aktaran Dereli, "150 kilogramlık balık kısa sürede tükendi. Kilogramını parçalayarak 25 liradan sattık. Vatandaşlar 'Nasıl tuttunuz? Nasıl kaldırdınız?' diye çok sordu. Çok talep oldu. Vatandaşlarımız çoğunlukta bu balığın nasıl pişirildiği konusunda bizlerden yardım istedi." diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.