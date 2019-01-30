Mudanya açıklarında yakalandı 25 liradan kapı kapış satıldı
Karamürsel'de bir balıkçının Mudanya açıklarında bıraktığı ağına 150 kilo ağırlığında orkinos takıldı.30 Ocak 2019 Çarşamba 16:44
Karamürsel'de, bir balıkçının yakaladığı 150 kilogram ağırlığındaki orkinos kilogramı 25 liradan satıldı.
Balıkçı Alper Dereli, Bursa'da Mudanya açıklarında yakalandığı orkinosu Karamürsel'e getirdi.
Vatandaşlardan yoğun talep
Burada kilogramı 25 liradan satılan orkinosa vatandaşlar yoğun talep gösterdi.
Balıkçı Alper Dereli yaptığı açıklamada, orkinosu Mudanya açıklarında yakalandığını söyledi.
Kısa sürede tükendi
Orkinosa vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Dereli, balığı kısa sürede sattıklarını kaydetti.
Balığı kilogramını 25 liradan satışa sunduklarını aktaran Dereli, "150 kilogramlık balık kısa sürede tükendi. Kilogramını parçalayarak 25 liradan sattık. Vatandaşlar 'Nasıl tuttunuz? Nasıl kaldırdınız?' diye çok sordu. Çok talep oldu. Vatandaşlarımız çoğunlukta bu balığın nasıl pişirildiği konusunda bizlerden yardım istedi." diye konuştu.
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