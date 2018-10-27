Müdahale etmekten bıktım... Gazetelere manşet oluyoruz... İsim vermeden sert çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün katıldığı AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nın basına kapalı bölümünde partililere uyarılarda bulundu. Erdoğan, özellikle sosyal medya paylaşımları konusunda partililerin dikkatli olmasını istedi. İsim vermeden sosyal medya kullanımına değinen Erdoğan, partililerin sosyal medya üzerinden yaptığı atışmalara sert çıkıştı.





Müdahale etmekten bıkmıştım



Partililer arasında zaman zaman twitter ekseninde patlak veren tartışmalar üstü örtülü uyarı getirtti. Edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Arkadaşların tweetlerine müdahale etmekten bıktım. Gazetelere manşet oluyoruz. Twitter paylaşımlarınıza, açıklamalarına dikkat edin. Başka iş kalmamış gibi bunlarla uğraşıyoruz” dediği öğrenildi. Cumhurbaşkanı’nın, partililerin sosyal medya paylaşımında daha dikkatli olmalarını ve polemiklerden uzak durmalarını istediği belirtildi.