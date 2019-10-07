Müdafaa-i İslam Hareketi'nden sert tepki! Çince durak isimlerini birer birer söktüler

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın Çin ile yaptığı dostluk anlaşması gereği bazı tramvay ve metro duraklarına Çince tabelalar koymasına bir tepki de Müdafaa-i İslam Hareketi'nden geldi.

Yerine Doğu Türkistan bayrağı astılar

Müdafaa-i İslam Hareketi üyeleri, bazı metro ve tramvay duraklarına yapıştırılan Çince durak isimlerini sökerek yerine Doğu Türkistan Bayrağı astı.

Müdafaa-i İslam Hareketi Genel Koordinatörü İbrahim Ceylan, Doğu Türkistan'da zulüm gören Müslümanlar için çağrıda bulunarak, "Türkistan'da 30 milyon Müslüman, Ateist olmak için zorlanıyor." dedi. Ceylan, kamuoyuna şu soruyu yöneltti: "Yüzlerce Sivil Toplum Kuruluşu, onlarca yazılı görsel medya ve İslam Coğrafyası'nın Müslümanları nerede?"

Çocukları ailelerinden ayırarak yetimhanelere yerleştiriyorlar

Çin tarafından ebeveynleri zorla gözaltına alınan ailelerin çocukları, isimleri değiştirilerek yetimhanelere yerleştiriliyor." diyen Ceylan, "Ebeveynleri hala hayatta olsalar bile, çocuklar için 'yetim' denilerek yeni belgeler veriliyor. Yetimhanelerde onları Mao'cu olarak yetiştiriyorlar." ifadelerini kullandı.

Türkistan'ı mahşer yerine çevirdiler

Türkmen erkeklerin öldürüldüğünü, öldürülmeyenlerin de hapse atıldığını belirten Ceylan, şunları söyledi:

"Bin yıldır Çin'e direnen Türkistan'lı kahramanların yok olmasına sessiz kalırsak, İslam Dünyası ikinci Moğol faciası yaşayabilir. Çin, sessiz sedasız İslam'ın bin yıllık cephesi Türkistan'ı zulüm mahşerine çevirdi. Erkekler ya mezarda ya da zindanda." 'Çin malları almak ya da satmak caiz değildir'

"İçinde bulunduğumuz şu aşamada Çin malları almak ya da satmak caiz değildir.

Müslüman iş adamları alternatif ürünler imal etmek için seferber olmalıdır. Çin, Ümmet'in yürekli evlatlarını sessizce yok ediyor. Çocuklarsa bir yalnızlıklarına bir de babalarına ağlıyor."