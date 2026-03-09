  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fener 90'da güldü İsfahan'da nükleer tesise saldırı: Ciddi hasar meydana geldi Mavi Vatan’ın sarsılmaz pençeleri Karadeniz’de! MSB duyurdu: "Kanatlarımızın rüzgarı dalgalara eşlik etti" Protestolar Repkon’un kapısına dayandı: Soykırımın tedarikçisinden pişkin savunma İstanbul'daki inşaat devi resmen iflas etti! Binlerce konut mağduru ortada kaldı Katil İsrail'in vahşeti devam ediyor: Devrim Muhafızları karargahına hain saldırı Ülkü Ocakları Genel Başkanı Yıldırım: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve liderimiz Bahçeli, Türk milletini koruma kalkanına aldı Savaşın mimarı golf sahasında ortaya çıktı! Trump’ı "İran’ı vuralım" diye ikna eden isim bakın kim çıktı İngiltere'den Trump'a diplomasi tokadı: Biz sosyal medyada şov yapmıyoruz "Ateş nehri" sonrası İsrail'den yeni tehdit: "İran’ın enerji altyapısını daha şiddetli vuracağız"
Dünya Mücteba Hamaney, Devrim Muhafızları Ordusu ve İran Ordusu tarafından kabul edildi
Dünya

Mücteba Hamaney, Devrim Muhafızları Ordusu ve İran Ordusu tarafından kabul edildi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Mücteba Hamaney, Devrim Muhafızları Ordusu ve İran Ordusu tarafından kabul edildi

İran Devrim Muhafızları Ordusu ile İran Ordusu, Uzmanlar Meclisi tarafından ülkenin yeni lideri seçilen Mücteba Hamaney’e bağlılıklarını ilan eden mesajlar yayımladı.

İran'da, Devrim Muhafızları Ordusu ve İran Ordusu'nun, Uzmanlar Meclisi tarafından ülke lideri makamına seçilen Mücteba Hamaney'e bağlılıklarını bildiren mesajlar yayımladığı belirtildi.

Fars Haber Ajansı, İran Genelkurmay Başkanlığı, Devrim Muhafızları Ordusu ve İran Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamaları yayımladı.

Ayrı ayrı yapılan açıklamalarda, İran silahlı kuvvetlerinin yeni liderin komutası altında, ülkeyi düşmanlara karşı korumaya devam edecekleri belirtildi.

İran'da yeni liderin seçiminden sorumlu Uzmanlar Meclisi, Mücteba Hamaney'in oy çoğunluğuyla ülkenin üçüncü lideri olarak seçildiğini duyurmuştu.

ABD ile İsrail'in 28 Şubat'taki hava saldırısında ülke lideri Ali Hamaney öldürülmüş, yeni liderin seçimine kadar söz konusu makamı geçici liderlik konseyi temsil etmişti.

İran'daki ordu sistemi

Klasik konvansiyonel askeri yapılanmalardan farklı olarak İran'da silahlı kuvvetler, "İran Ordusu" ve "İran Devrim Muhafızları Ordusu" olmak üzere iki ayrı ordudan oluşuyor.

Her iki ordunun kara, deniz ve hava kuvvetleri bulunuyor.

İran Ordusu, 1979 devrimi öncesi ülkede var olan ordunun devamı niteliğindeyken, Devrim Muhafızları Ordusu, 5 Mayıs 1979'da devrim lideri Humeyni tarafından kuruldu.

İran'ın resmi ideolojisinin muhafızları olarak bilinen Devrim Muhafızları Ordusu, ülkede ekonomi, siyaset ve medyada etkin bir yapıya sahip.

Siyonistler İran'da 3 bin 400 hedefi vurduğunu açıkladı
Siyonistler İran'da 3 bin 400 hedefi vurduğunu açıkladı

Dünya

Siyonistler İran'da 3 bin 400 hedefi vurduğunu açıkladı

İran'dan ABD ve İsrail'e yeni füze saldırısı
İran'dan ABD ve İsrail'e yeni füze saldırısı

Dünya

İran'dan ABD ve İsrail'e yeni füze saldırısı

İran'dan hedef değişikliği: ABD sermayesi de hedef alınacak
İran'dan hedef değişikliği: ABD sermayesi de hedef alınacak

Dünya

İran'dan hedef değişikliği: ABD sermayesi de hedef alınacak

Siyonistler hukuksuz bir şekilde saldırdı! İran'ın füze misillemesi sonrası sirenler çaldı
Siyonistler hukuksuz bir şekilde saldırdı! İran'ın füze misillemesi sonrası sirenler çaldı

Dünya

Siyonistler hukuksuz bir şekilde saldırdı! İran'ın füze misillemesi sonrası sirenler çaldı

Siyonistler hukuksuz bir şekilde saldırdı! İran'ın füze misillemesi sonrası sirenler çaldı
Siyonistler hukuksuz bir şekilde saldırdı! İran'ın füze misillemesi sonrası sirenler çaldı

Dünya

Siyonistler hukuksuz bir şekilde saldırdı! İran'ın füze misillemesi sonrası sirenler çaldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23