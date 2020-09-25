‘Mucize Doktor’da iğrenç sahne! Ahlaksızlığı böyle meşrulaştırdılar

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Skandallarıyla gündemden düşmeyen FOX TV’nin dizilerinden “Mucize Doktor”un dün yayınlanan bölümünde skandal bir sahne yer aldı.

Her seferinde kadın haklarından dem vuran zihniyetin temsilcisi olan kanalda kadınların şerefi ayaklar altına alındı.

Dizinin son bölümünde eşinin kendisini asistanı ile aldattığını öğrenen bir kadın ameliyat için imza vermek istemiyor.

Daha sonra odaya gelen doktor, kadını imza vermek için ikna etmek isterken skandal sözlerle ahlaksızlığı meşrulaştırıyor.

Ahlaksızlık normalleştiriliyor

Söz konusu sahnede kadının kocasını affetmesi gerektiği söylenirken bilinç altı mesajla eşlerin birbirini aldatması ‘meşru’ ve ‘affedilebilir’ bir durummuş gibi lanse ediliyor.

Doktorun ‘affedin’ teklifine “Hata 90 kere mi yapılır” diyerek kocasının kendisini defalarca aldattığını söyleyen kadına verilen “1 milyon kez de yapılır” cevabı pes dedirtti.

Duygusal bir hava katılmaya çalışılan sahne üzerinden eşlerin birbirlerini aldatmaları milyonlarca kez de olsa ‘affedilebilir’ bir davranış gibi gösterilerek bilinç altlarına ahlaksızlığın propagandası yapıldı.

Skandal sahne sosyal medyada da tepkilere neden oldu.