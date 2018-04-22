Mücevherciler Dubai'nin pazarına göz dikti

Mücevher İhracatçıları Birliği (JTR) Başkanı Mustafa Kamar, gümrükten altın girişi kolaylaştırılırsa mücevher ihracatında yüzde 25 artış yaşanacağını belirterek, "4,5 milyar dolarlık ihracat rakamı 6 milyar dolara çıkar ve her sene katlanarak artmaya devam eder." dedi.

Kamar yaptığı açıklamada, mücevher ihracatını 4 sene sonra 9-10 milyar dolara getirmek istediklerini ifade etti.

Bürokrasideki düzenlemeler, hükümet destekleri ve JTR'nin çalışmalarının sektörün ihracatının artmasını sağladığını aktaran Kamar, "Her ülkede bir sürü problem oluyor. O yüzden ihracat pazarlarımızı çeşitlendirmemiz gerek. Üyelerimize ihracatlarının yüzde 20'den fazlasını tek bir pazara yapmamalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü artık krizlerin patlak verdiği, döviz problemlerinin oluştuğu yeni normal denilen bir dünyaya girdik." diye konuştu.

Kamar, en büyük hedeflerinden birinin "B2B road showlar" yapmak olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Dubai'nin mücevher ihracatı 28 milyar dolar. Dubai'nin ihracat yaptığı ülkeleri araştırmaya başladık. Öncelikli hedefimiz Dubai'nin ihracat yaptığı ülkeler. Onlara şunu göstermek istiyoruz; bir uçakla gelebilirsin. Bu işi biz yapıyoruz, biz üretiyoruz. Yeme-içme İstanbul'da daha fazla. Daha hesaplıyız. 45-60 derecede yanma. Mis gibi hava. Diğer ülkelerde stok bulmakta da zorlanıyorlar. Türkiye'de stok var. Onlara daha fazla anlatacağız. Bir tek gümrük işini halletmemiz lazım. Adam 2 kilo altın getirdiği zaman gümrükte deklare etmeli, evrakları o anda yazılmalı. İçeriye girmeli, buradan da malını alıp altınla ödemeli. Akşam uçağıyla ya da bir gece kalıp ertesi gün gidebilmeli. Şu anda altın getiremiyor. Kanunun ilgili maddesinde değişiklikler yapılması gerekiyor. Dubai, Hong Kong ve Singapur'un kolaylığı bunlar. O ülkelere 100 kilo altınla faturasını göstererek girebiliyorsunuz."

Gümrükten altın girişi kolaylaştırılırsa mücevher ihracatında yüzde 25 artış yaşanacağını belirten Kamar, "Gümrük Bakanlığı bunu hallederse ihracatımızda yüzde 25'lik artış olur. 4,5 milyar dolarlık ihracat rakamı 6 milyar dolara çıkar ve her sene katlanarak artmaya devam eder." diye konuştu.

JTR Başkanı Kamar, Türkiye'yi sıkıntılardan ve kriz ortamından her zaman altının kurtardığını belirterek, "Diyorlar ki cari açığa en büyük etkiyi altın ithalatı yapıyor. Yeter ki cari açığı altın tetiklesin. 5 milyar dolarlık telefon gelirken kimse bir şey demiyor. 5 milyar dolarlık altın gelirken yaygara kopuyor." yorumunu yaptı.

Kamar, mücevher sektörünün önünün açık olduğuna işaret ederek, altın alımlarındaki taksit yasağının 12 aya çıkartılmasıyla iç piyasadaki alımların artacağını söyledi.

Turistlerin Türkiye'den en çok "deri", "altın" ve "halı" almak istediğini kaydeden Kamar, tanıtımlara ve uluslararası fuarlara ağırlık verdiklerini anlattı.

Kamar, teknoloji ve tasarıma ağırlık vererek altın ihracatının 3-4 dolarlık kilogram değerini 5-6 dolara çıkartmak istediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Mücevher sektöründe yapılan yüzde 70 indirimlerin yanlış anlaşıldığına işaret eden Kamar, "İndirim yapılan ürünlerin hepsi fantazi ürünlerdir. Gidip 22 ayarda, çeyrek altında, sarrafiyede, tasarruf amacıyla alınmış hibçir malda yüzde 70'i bırak 10 lira bile indirim yapmazlar. Modası geçmiş ya da takım bozulmuş ürünlerin satışı için yapılıyor. Çünkü firmanın da yeni ürün koyup satma ihtiyacı var. Stokları eritip yerine moda ürünleri alsın." dedi.

Kamar, "Tektaşın modası kıyamet kopana kadar geçmez. Tektaş, beştaş, su yolu, bilezik en çok giden ürünler arasında bulunuyor. Her yıl ortalama 650 bin çift evleniyorsa 650 bin çift alyans satılıyor demektir. Bu rakamın da yüzde 70-80'i tektaş alıyordur." yorumunu yaptı.

Erkeklerin mücevhere ilgisinin 4-5 senedir artmaya başladığına dikkati çeken Kamar, "Bütün firmaların artık erkek koleksiyonu var. Erkekler genelde sırasıyla bileklik, yüzük ve kolye tercih ediyorlar. Erkekler genelde; deri, tekstil, altın-çelik, gümüş-altın, gümüş-pırlanta tercih ediyorlar. Daha feminen, şık ve gösterişli ürünler alıyorlar." bilgisini verdi.