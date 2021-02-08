Mücevher sektöründen ihracat başarısı

Sektör geçen ay 330 milyon 861 bin dolarlık ihracat yaptı. Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, dahilde işleme rejimi kapsamında da önemli artışlar yaşadıklarını ifade etti. Dahilde işleme rejimi çerçevesinde yurt dışındaki müşterilerin yolladıkları altınları işleyerek geri gönderdiklerini aktaran Kamar, şunları kaydetti: “Hem dövizle hem de dahilde işleme rejimiyle yapılan gönderimi topladığımız zaman geçen yıla göre yüzde 49’luk artışımız var. Bu şekilde ihracatımız 814 milyon dolara çıkıyor. İhracatımızın ana resmi bu. Burada en büyük artış külçe altından geldi. Sektörün katma değerli ürünlerini yapan, işçiyi çalıştıran diğer kesimlerde maalesef düşüş var. 2020’de ihracatımızı artıran ana kalem külçe altın ihracatı.”

Kolları sıvadık

Kamar, uçuş ve vize konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirterek, “Bu yüzden dijitalde atılım yapmak için kolları sıvadık” dedi. Bu ay yapacakları sanal fuarla sektörü hareketlendirme hedefinde olduklarına dikkat çeken Kamar, “İhracatımız artıyor gibi görünüyor. Ama asıl artan külçe altın ihracatı. Takı ihracatımız maalesef düşük seyrediyor. Beklentimiz, 2021’in ilk 6 ayının böyle uzaktan erişimle sakin geçeği yönünde” şeklinde konuştu.