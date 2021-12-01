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Kadın - Aile Mücendra pilavı tarifi, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Mücendra pilavı tarifi, nasıl yapılır?

Mücendra pilavı, Kıbrıs'ın nefis yemeklerinden biridir.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 22:37:00 - 2021-12-01 22:51:53
Mücendra pilavı tarifi, nasıl yapılır?

Mücendra pilavı tarifi için gerekli malzemeler

  • Bir bardak yeşil mercimek
  • Bir bardak pirinç
  • 1 tane orta boy kuru soğan
  • Ayçiçek yağı
  • Üç bardak su

Yapılışı

Kuru soğan, yemeklik olarak doğranır. Sonra, mercimekler ayıklanıp yıkadıktan sonra yumuşayana kadar haşlanır. Bu arada bir tavada ayçiçek yağını kızdırdıktan sonra soğanlar pembeleşinceye kadar kızartılır. Kızarmış soğan, haşlanmış mercimeğin üzerine ilave edilir. Daha sonra ayıklanıp temizlendikten sonra yıkanan pirinç ve 3 bardak su ilave edilir. Üzerine kapağı kapatılır. Normal pilav gibi pişirilir. Afiyet olsun.

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