Mücendra pilavı tarifi, nasıl yapılır?
Mücendra pilavı, Kıbrıs'ın nefis yemeklerinden biridir.
Mücendra pilavı tarifi için gerekli malzemeler
- Bir bardak yeşil mercimek
- Bir bardak pirinç
- 1 tane orta boy kuru soğan
- Ayçiçek yağı
- Üç bardak su
Yapılışı
Kuru soğan, yemeklik olarak doğranır. Sonra, mercimekler ayıklanıp yıkadıktan sonra yumuşayana kadar haşlanır. Bu arada bir tavada ayçiçek yağını kızdırdıktan sonra soğanlar pembeleşinceye kadar kızartılır. Kızarmış soğan, haşlanmış mercimeğin üzerine ilave edilir. Daha sonra ayıklanıp temizlendikten sonra yıkanan pirinç ve 3 bardak su ilave edilir. Üzerine kapağı kapatılır. Normal pilav gibi pişirilir. Afiyet olsun.