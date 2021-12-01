Mücendra pilavı tarifi, nasıl yapılır?

Mücendra pilavı tarifi için gerekli malzemeler

Bir bardak yeşil mercimek

Bir bardak pirinç

1 tane orta boy kuru soğan

Ayçiçek yağı

Üç bardak su

Yapılışı

Kuru soğan, yemeklik olarak doğranır. Sonra, mercimekler ayıklanıp yıkadıktan sonra yumuşayana kadar haşlanır. Bu arada bir tavada ayçiçek yağını kızdırdıktan sonra soğanlar pembeleşinceye kadar kızartılır. Kızarmış soğan, haşlanmış mercimeğin üzerine ilave edilir. Daha sonra ayıklanıp temizlendikten sonra yıkanan pirinç ve 3 bardak su ilave edilir. Üzerine kapağı kapatılır. Normal pilav gibi pişirilir. Afiyet olsun.