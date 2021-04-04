Müceddere makarna tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

Makarna için; 1 paket Makarna, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 tane kuru soğan, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1/2 litre makarnanın haşlama suyu, 2 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek

Üzeri için; 1/2 çay bardağı zeytinyağı, 1 tane kuru soğan, 1/2 çay kaşığı tuz

Müceddere makarna nasıl yapılır?

Öncelikle Makarnayı kaynar bol tuzlu suda 4 dakika kadar haşlamanız gerekir. Süzmeden önce makarna suyundan yarım litre ayırıp makarnayı süzmelisiniz.

Derin ve büyük bir tava ya da tencereyi orta ateşe ayarlayın. Tencereye tereyağını koyun ve küp doğranmış kuru soğanı yumuşayana kadar kavurmaya başlayın.

Soğanlara salçayı ve baharatları ilave edip kokusu çıkana kadar bir iki dakika daha kavurmanız gerekir. Makarna suyunu da koyup bir taşım kaynatmalısınız.

Son olarak makarna ve haşlanmış mercimeği ilave edip sosu çekene kadar pişirmeye başlayın.

Ayrı bir tavada yüksek ateşte ve zeytinyağında piyazlık hazırlanmış soğanları kızartmaya başlayın.

Makarnayı servis ederken üzerine kızarmış soğan ilave edin. Afiyet olsun…