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Dünya Mücahitlerden katil İsrail'e ağır darbe! Tankları havaya uçurdular
Dünya

Mücahitlerden katil İsrail'e ağır darbe! Tankları havaya uçurdular

Yeniakit Publisher
2024-08-24 02:47:00 -
Mücahitlerden katil İsrail'e ağır darbe! Tankları havaya uçurdular

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyinde katil İsrail'e ağır darbe indirdi.

Kassam, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Refah'ın batısındaki Tel es-Sultan Mahallesi'nde düzenlediği saldırılara ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada, Ebu Sultan Kavşağı'nda 1, Ebu Dakka Kavşağı yakınlarında ise 4 Merkava tankının Yasin-105 füzeleriyle vurulduğu belirtildi.

Kemal Advan Okulu içinde konuşlanmış bir grup İsrail askerinin ise TPG mermisiyle hedef alınması ve askerlerle çatışmaya girilmesi sonucu askerlerden bazılarının öldüğü ve yaralandığı kaydedildi.

İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri ise Gazze kentindeki Tel el-Heva Mahallesi'nde bir grup İsrail askerini anti-personel mermisi ile hedef aldığını ve onlarla çatışmaya girdiğini, çatışmada ölen ve yaralananlar olduğunu açıkladı.

Kaynak: AA
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