Mücahitlerden katil İsrail'e ağır darbe! Tankları havaya uçurdular

Kassam, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Refah'ın batısındaki Tel es-Sultan Mahallesi'nde düzenlediği saldırılara ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada, Ebu Sultan Kavşağı'nda 1, Ebu Dakka Kavşağı yakınlarında ise 4 Merkava tankının Yasin-105 füzeleriyle vurulduğu belirtildi.

Kemal Advan Okulu içinde konuşlanmış bir grup İsrail askerinin ise TPG mermisiyle hedef alınması ve askerlerle çatışmaya girilmesi sonucu askerlerden bazılarının öldüğü ve yaralandığı kaydedildi.

İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri ise Gazze kentindeki Tel el-Heva Mahallesi'nde bir grup İsrail askerini anti-personel mermisi ile hedef aldığını ve onlarla çatışmaya girdiğini, çatışmada ölen ve yaralananlar olduğunu açıkladı.

Kaynak: AA

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