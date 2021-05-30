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Gündem Mücahit Birinci'den 'Sedat Peker' uyarısı!
Gündem

Mücahit Birinci'den 'Sedat Peker' uyarısı!

AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci, twitter hesabından yaptığı paylaşımla BAE'ye sığınan firari mafya lideri Sedat Peker'e ilişkin dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-30 23:59:00 - 2021-05-31 00:25:40
Mücahit Birinci'den 'Sedat Peker' uyarısı!

Muhalefet BAE'ye sığınan firari mafya lideri Sedat Peker'in Youtueb hesabından yayımladığı görüntülere bel bağlayaraki AK Parti iktidarını hedef alırken, AK Parti MKYK üyesi Muhammet Birinci'den çarpıcı bir değerlendirme geldi.

'Suçu Türkiye'ye atabilirler'

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Birinci, Suud Konsolosluğu'nda katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı hatırlatarak, isim kullanmadan Sedat Peker uyarısı yaptı: "MİT, Suudi Konsolosluğu'nda öldürülen gazeteci olayında tuzağı, Suud ve BAE'nin başına geçirdi. Zayed ve Dahlan hali hazırda, topraklarındaki birini halledip, 'muhalifi öldürdüler' kabilinden suçu Türkiye'ye atabilirler."

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