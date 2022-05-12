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Siyaset Mücahit Birinci’den İmamoğlu’na istifa çağrısı!
Siyaset

Mücahit Birinci’den İmamoğlu’na istifa çağrısı!

AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na istifa çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-05-12 14:46:00 -
Mücahit Birinci’den İmamoğlu’na istifa çağrısı!

 Yeni Akit  Ankara 

AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na istifa çağrısı yaptı.

Birinci sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile İmamoğlu’nun, İstanbul’u nasıl yönetemediğini vurgulayarak, “Sadece dün bir İSKİ borusu patladı, bir İETT otobüsü ile İBB tramvayı çarpıştı, bir İETT otobüsü yandı, 15 otobüs çeşitli sebeplerle yolda kaldı. İstifa et!” dedi.

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