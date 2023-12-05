Mücahid Kassam'dan operasyon videosu! İşte siyonistlerin son anları...
Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında verdikleri mücadeleyle ümmetin izzetini ayakta tutan Kassam Tugayları'ndan yeni bir operasyon videosu geldi.
Kassam mücahidleri katil İsrail askerlerinin barındığı çadıra baskın yaptı.
Onlarca çocuk katili siyonistin öldürüldüğü operasyona ait görüntülerde, İsrail askerlerinin ölmeden hemen önceki görüntüleri yer aldı.
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